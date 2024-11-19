澳門消息：假DSE成績入讀澳門科大 4內地生被捕20人潛逃

【本報綜合報道】澳門科技大學報案揭發24名內地學生持虛假DSE成績入讀，澳門執法部門昨日表示，其中20人在大學報案前已離開澳門，最終截獲4名涉案大學一年級生，承認是透過內地中介偽造香港中學文憑考試成績及證明，從而規避大學學歷審查機制，瞞騙校方。澳門執法部門續指將續透過與香港和內地相關部門合作，追查其餘涉案人士。

持有虛假學歷的內地學生共24人，分別是13男11女，均已入讀大學一年級不同學科課程，被截獲的4名學生分別來自河北、浙江、深圳和江西，供稱從沒有參與相關的文憑考試，是家人透過內地中介偽造成績及證明，又指在8月辦理入學前，有犯罪集團相約他們派發偽造證明，以及教他們如何應對大學職員提問等。

考評局研電子化成績核證 考評局亦於網誌中強調十分重視有關DSE成績的核證工作，現時已為超過20間本地與非本地的大學、院校及聯合招生負責機構，提供直接索取考生成績的服務，院校在取得有關申請學生同意後，可在DSE放榜日直接從考評局取得有關申請學生的DSE成績，整個過程不經第三方介入，毋須擔心成績被人造假，又呼籲各界對於由中介或第三方機構提供的DSE成績文件要格外小心，更切勿以身試法試圖行使虛假成績文件，強調一經發現定必嚴肅處理。考評局又表示將與時並進，研究開發電子化成績核證方案的可行性。