沙田火炭認可殯葬區 2非法金塔移除

【本報訊】沙田火炭認可殯葬區（ST/29）山邊有兩個未經批准的金塔屋，民政事務總署、食物環境衞生署和地政總署昨日對相關非法殯葬個案採取聯合執管行動，移除兩個空置並沒發現遺骸的非法金塔屋。

地政總署於今年9月25日在沙田火炭認可殯葬區內兩個未經批准的金塔屋張貼通知，要求有關人士於今年10月25日之前停止佔用政府土地，並與相關政府部門聯絡。限期屆滿後，全部兩個金塔屋未有人認領，政府遂於昨日展開執管行動。

8年來已推展15認可區 政府自2016年起於個別認可殯葬區推行管理試驗計劃，因應每個認可殯葬區的實際情況，推行相應的改善措施，包括豎立認可殯葬區的界線標示、對現有的墳墓/金塔屋/金塔進行記錄測量、訂立墓地尺寸限制，以及於認可殯葬區內的可用空間劃定新申請的墓地範圍，從而確保下葬地點皆位於殯葬區內。試驗計劃至今已推展至15個認可殯葬區，涵蓋了新界所有9個行政區域。

在審視自試驗計劃所得的資料後，政府由2021年7月開始就殯葬區內的非法殯葬情況分階段展開執管工作。除了於沙田火炭認可殯葬區採取執管行動外，政府亦會在試驗計劃涵蓋的其他認可殯葬區進行跟進工作，包括計劃於來年清明節前於其他未經批准的墳墓/金塔屋/金塔張貼公告及通知，以期在限期屆滿後盡快移除未有人認領的墳墓/金塔屋/金塔。