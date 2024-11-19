涉5萬元賄講師助入讀理大 商人准保釋

【本報訊】廉政公署昨落案起訴一名商人，控告他以5萬元行賄香港理工大學（理大）專業進修學院一名高級講師，要求對方協助他入讀一個學位銜接課程。被告昨日在西九龍裁判法院應訊。被告暫毋須答辯，裁判官將案件押後至12月30日再訊，被告准以5,000元現金保釋，期間不得直接或間接接觸控方證人。

38歲被告康杰，報稱為經理。他被控一項向代理人提供利益罪。控罪指，被告於2024年11月4日在香港，無合法權限或合理辯解而向代理人，即專業及持續教育學院有限公司（理大附屬機構）高級講師留金騰，提供形式為一筆5萬元的饋贈、貸款、報酬或佣金，作為該留金騰作出與其主事人的事務或業務有關的作為，即取錄他修讀由專業進修學院提供的中國語文及文化學士學位課程的誘因或報酬，或由於留金騰作出上述作為而向他提供利益。