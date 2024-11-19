私隱署揭10網上旅遊平台 追蹤用戶活動

【本報訊】網上旅遊平台及應用程式日見普及，個人資料私隱專員公署檢視了10個網上旅遊平台，發現全部會追蹤用戶於平台進行的活動，涉及的資料包括用戶位置資料、瀏覽紀錄等。公署建議網上旅遊平台實施個人資料私隱管理系統、委任保障資料主任，以監察遵從私隱法規的情況；採用「貫徹私隱設計」及「預設私隱」模式，例如以最能保障私隱選項為預設選項；只收集必須的個人資料；提供便捷的刪除帳戶選項；謹慎使用第三方服務（例如付款平台），應確保第三方服務提供者在私隱保障及數據安全方面的可靠性。

私隱專員公署於昨日發表《實測十個網上旅遊平台收集個人資料的情況》報告，10個平台分別是Agoda、東瀛遊、Expedia、金怡假期、美麗華旅遊、新華旅遊、專業旅運、Trip.com、永安旅遊及縱橫遊。公署發現10間均會追蹤用戶於平台進行的活動；Agoda和Expedia列明會使用人工智能提供服務，過程中或會使用用戶的個人資料。

均取得直接促銷同意 另外，公署發現所有平台均有取得用戶在直接促銷方面的同意，但新華旅遊只提供綑綁式同意的選項，而Expedia、金怡假期、專業旅運、Trip.com和永安旅遊雖提供選項，但預設為同意接收促銷資訊。只有7間平台（Agoda、東瀛遊、Expedia、金怡假期、Trip.com、永安旅遊及縱橫遊）在私隱政策中述明其資料保留政策；Expedia私隱政策的易讀性在排名最高，因為其展示方式簡潔易明、善用標題、表格等。

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，歡迎部分網上旅遊平台在檢視過程中積極改善提供的保障私隱訊息及用戶介面設計。

是次檢視旨在協助相關網上平台提升服務質素，增加相關平台收集個人資料的透明度，令市民進一步了解相關平台的保障私隱政策及用戶介面設計，得以在訂購網上旅遊產品時，更好地保障個人資料。