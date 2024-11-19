菲籍港男 身份證帳戶借黑工 兩罪成囚15月牢籠

月獲$2000「進貢」 助求職出糧一條龍 非法黑工「搶飯碗」，侵害本地工人權益，入境處持續掃蕩打擊，過往多次採取針對性打擊行動，將黑工及其背後協助者一網打盡。較早前，入境處揭發有香港居民轉讓個人身份證及銀行戶口，協助不可合法受僱人士從事非法工作，藉此圖利。處方經深入調查後，循線拘捕多人，其中一名菲律賓籍港男遭起訴兩項控罪，昨日被判囚15個月。據了解，涉案身份證持有人會在每月收取2,000元「借用費」，扣除該筆開支，黑工「淨袋」約1.6萬元人工，估計全案涉款約250萬元。

入境處在昨日簡報該宗判刑案件，指案中被告是一名55歲的菲律賓籍香港居民男子，他分別被控以一項「非法轉讓身份證」及一項「洗黑錢」罪，昨日在沙田裁判法院承認控罪，合共被判監15個月。

入境處反偷渡情報局高級入境事務主任黃芷葶表示，入境處在較早前進行一個反非法勞工行動時，於一間餐廳內拘捕4名從事清潔工人的逾期逗留外傭。該些外傭在應徵時均使用他人的身份證，冒充他人身份見工及工作。由於有多名人士以相同手法求職，入境處人員展開跟進調查，揭發案件背後涉及有身份證持有人將自己的身份證，借予不可合法受僱的人士，包括外傭或持有不允許僱傭工作擔保書（俗稱行街紙）人士見工。

涉案身份證持有人亦會借出其銀行戶口予黑工出糧，協助他們收取工資，以及容許相關人士利用其提款卡提取人工，再在每個月黑工出糧時，收取2,000元作為報酬。扣除上述「借用費」，案中黑工每月可賺取約1.6萬元。

同案夫婦早前已判監 入境處及後針對該些身份證持有人採取行動，先後拘捕昨被判刑的男被告，以及另一名菲律賓籍香港居民女子。調查發現，男被告是透過該名女子安排，將其身份證及銀行戶口轉讓予女子的丈夫，以供該名持「行街紙」的印度籍人士見工、工作及收取人工。

該名女子在今年4月已被裁定「非法轉讓身份證」、「串謀使用他人身份證」、「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」等8項控罪罪名成立，並判監36個月；其印度籍丈夫因從事非法工作及「串謀使用他人身份證」，被判監15個月。

行動共有超過20人被拘捕，包括5名借出身份證及銀行戶口的人士，5名非法勞工，以及他們的僱主，經調查相信，全案涉及款項共約250萬元。

入境處：鍥而不捨打擊 入境處提醒市民，將身份證轉讓予他人，或者使用、保管或管有他人身份證，而沒有合法權限或合理辯解，即屬違法，一經定罪，最高可判處罰款10萬元及監禁10年。入境處會鍥而不捨打擊非法勞工，保障本地勞工的就業機會。