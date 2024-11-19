失業率升至3.1% 逾12萬人冇工開

【本報訊】政府統計處昨公布最新的8月至10月失業率為3.1%，超出市場預期。期內失業人數增加約800人至12.07萬人，就業不足率則微跌至1.1%。當局指隨着經濟持續增長，勞工市場短期應持續偏緊。

政府公布，經季節性調整的失業率由7月至9月的3.0%，上升至8月至10月的3.1%。就業不足率則由7月至9月的1.2%，下跌至8月至10月的1.1%。與7月至9月比較，在8月至10月期間，不經季節性調整，大多數主要經濟行業的失業率均見上升，其中清潔及同類活動業，藝術、娛樂及康樂活動業，以及運輸業有相對明顯的升幅。就業不足率方面，下跌主要見於建造業，以及貨倉及運輸輔助活動業。

總勞動人口跌破383萬 總就業人數由7月至9月的3,710,200人，下跌至8月至10月的3,707,100人，減少約3,100人。同期的總勞動人口亦由3,830,100人下跌至3,827,900人，減少約2,200人。

不經季節性調整，失業人數由7月至9月的119,900人，上升至8月至10月的120,700人，增加約800人。同期的就業不足人數則由46,000人下跌至42,300人，減少約3,700人。

勞工及福利局表示，在不同行業當中，清潔及同類活動業，藝術、娛樂及康樂活動業，以及運輸業的失業率有較顯著的升幅。另一方面，零售業和餐飲服務活動業的失業率輕微回跌。建造業的失業率保持不變。