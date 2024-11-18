龍七公：接納邊緣社群 倡無家者友善

無家者問題一直深受公眾關注，然而無家可歸卻是一個複雜的社會問題，既有無家者各自的經歷，身處逆境所面對的種種難題，例如經濟困難、家庭關係不和睦等；亦有在社會轉型下深受衝擊，公共資源再分配不足，孤立無援或被社會排斥等。處理無家者問題不但涉及不同的政府部門，同時需要社會對邊緣社群予以理解及尊重，推動建立無家者友善社區，才能從根本上認知並協助解決無家者問題，促進社會共融。

根據社會福利署資料，本港2023年度有1,470名無家者，不過，社會普遍認為實際數目遠不止於此，因為社署或非政府機構未曾接觸過的無家者，其個案應未有備存於署方的「無家者電腦資料系統」。根據已登記的資料顯示，以油尖旺及深水埗區的無家者人數佔比最多，而無家者主要在街上、路邊、天橋或公園等地點露宿。

政府部門 各自為政 相較於官方登記的1,470名無家者，現時為無家者而設的緊急及短期宿位共有626個。但現實情況是宿位增幅大幅落後於露宿人數的增幅，以社署資助宿位為例，由2013年的202個增至2023年的228個，10年增幅僅約12.8%，但同期無家者人數升幅卻達97%。此外，宿位的住宿期限通常只有6個月，無家者難以在短時間內找到合適且可負擔的居所，就算要輪候公屋也十分困難。然而，綜合政府過往多次回覆立法會相關質詢，鑑於資助宿位平均入住率約為80%，增加宿位一直不是政府的首要考慮。

現時政府有為無家者提供支援服務，例如社署所資助非政府機構營辦的3隊露宿者綜合服務隊，會進行外展探訪及轉介跟進，但整體而言，香港一直沒有較為整全保障無家者權益的政策或法例。而處理涉及無家者問題包括多個政府部門，但往往因各部門權責分明，出現各自為政的情況，甚至以強硬的手法清場，惟清場無助處理無家者的根本問題。事實上，香港社會對於邊緣社群的接納程度仍然有待提升。

紐約、東京這些有上萬名無家者的城市，其處理方法值得香港借鑑。紐約市有專門負責無家者事務的部門，會定期檢視服務、處理投訴，致力於預防和解決無家者問題，甚至明確規定哪些公園允許露宿。日本政府在經濟泡沫爆破後便意識到無家者不只是個人問題，亦跟經濟蕭條等社會結構性問題有關，早在2002年便制訂《支援無家者自立相關特別措施法》，強調透過提供就業援助以協助無家者達致自立，並從中央到地方全面實施。

香港現時在無家者議題上是無政策有服務，不少非政府機構建議政府訂立安置或友善政策，例如保障無家者於街上生活及休息免受滋擾的權利、為無家者建立充分而具針對性的醫療服務、支援其身體及精神健康需要、促進社區教育、加強大眾對無家者社群的理解，上述建議值得政府考慮及採納。