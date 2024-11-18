橫眉冷看：用來用去是同一招

香港特區過去有一位財金官員姓任，他對付外資在金融市場攪局，往往只用一招，就是將港元利息抽高，因此被人譏笑他叫「任一招」。美國候任總統特朗普也是一樣，面對外國產品的強大競爭力，他別無辦法，只有一招，就是加徵關稅。幾年前出掌白宮時，特朗普對中國貨大增入口稅，如今他快將重返白宮，準備用的還是這一招。

可是「特一招」跟「任一招」相比，效果卻遠遠不如，當年香港政府打大鱷，是一棍打中要害，雖然只有一招，已足夠讓對手落荒而逃。「特一招」則不然，幾年前使出來，殺敵一百，卻自損三千，如今還錯而不改，想重施故技，真個是愚不可及也！

據美國財經機構的研究，早年對中國加徵關稅，每多收100元，有92元是由美國消費者承擔，對中國廠商幾乎全無影響。聽到上述結果，說實話，我也曾有少許懷疑，心想美方不可能敗得如此狼狽吧。近日，有畢業多年的學生約我飯敍，席間有人是在內地開鞋廠，產品全部銷往美國。我問：「特朗普在任時大加關稅，對你們有何影響？」答曰：「完全沒有，美國銷售商沒要求我們減價，新增稅款全部由對方承擔。」我追問：「美國銷售商實際上要承受百分之幾的新稅款？」舊生答曰：「我們也沒問，反正與中國無關。」有個孩子還調皮地說：「要是主動追問，弄不好的話，對方以為我們樂意分擔一部分稅款，豈不是糟糕。」

有另一項統計顯示，自從特朗普加徵關稅以來，美國家庭每年的開銷增加了1,300美元。如今白宮新班子再用舊招，又想大增中國貨的入口稅。看來還是一句俗語有道理：一個人要自尋死路，難道能不讓他去嗎？