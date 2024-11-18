筆下風雲：不出四年必爆內戰

特朗普內閣人選惹起爭議，除了國務卿魯比奧正被北京制裁，跟中國打交道勢必受阻外，更令人吃驚的人選陸續有來。包括司法部長、佛羅里達州眾議員蓋茨，被司法部指控與17歲少女有性交易，以及使用非法藥物、濫用競選資金等；又如出名反對疫苗的小羅拔‧甘迺迪，竟出任衞生部長；至於獲提名出任國防部長的霍士新聞主持人海格塞斯，2017年亦曾涉嫌性侵受查。

看見這一串長「特朗普的名單」，美國人震驚，外國人失笑。不過想深一層，特朗普同樣是私德有虧，官司纏身，物以類聚，根本沒有甚麼值得大驚小怪。何況特朗普不求專業只求忠誠，即使外行領導內行，醜聞多多，一樣毫不重要。

只是這樣下來，美國被他蠻纏胡攪，恐怕不用4年這麼久，爆發內戰完全不足為奇。事實上，特朗普還未上台，紐約和西雅圖等主要城市，已有數以千計示威者走上街頭反特朗普，許多民主黨支持者拒絕承認特朗普為「我的總統」。美國社會本已撕裂，一旦特朗普真的落實其驅逐非法移民、反對性小眾、裁減公務員、大削聯邦政府開支、用人唯親、胡作非為的措施，肯定天天示威，永無寧日。尤其美國人合法擁槍，槍擊案隨時比現在暴增，人人拿槍走上街頭，你轟我，我轟你，讓子彈飛勢必成為美國最美麗的風景線。

說來實在可笑，美國時時刻刻高舉民主大旗，永遠以教師爺自居，「黃絲」對美式民主推崇備至，認為選舉可以選出賢能，又可以用手中一票，將幹得不好的執政者轟下台。但事實證明，美式民主荒腔走板，淪為笑話。要是選民真的可以透過選票懲罰執政者，何以4年前被懲罰落台的特朗普，如今又可以壓倒性的姿態捲土重來？