強詞有理：遠交近攻

大國外交一點也不簡單，既要和競爭對手鬥智鬥力，還要和其他國家百般周旋，少點功力也應付不了。兵法三十六計其中一計是遠交近攻：「混戰之局，縱橫捭闔之中，各自取利。」當今世界處於百年變局，正是變亂交織的時代，尤其講究縱橫捭闔之術。君不見，國家主席習近平在秘魯出席亞太經濟合作組織（APEC）會議的短短一兩天時間，就分別會見了美國、日本、南韓、新加坡、泰國和東道主秘魯等多國領導人，如此密集的元首會談實屬罕見，一方面反映中國國際地位日益提升，另一方面也說明當今國際形勢錯綜複雜。

這幾場高層外交活動中，中美元首會談無疑最受關注，但也最沒有意義。美國總統拜登任期僅剩兩個多月，淪為徹頭徹尾的跛腳鴨，不可能再有任何作為，之前兩次會面作出的承諾尚且無法兌現，何況是現在。中方明知老美言而無信，且時日無多，依然答應第三次元首會談，不過是虛與委蛇，給對方留一點顏面而已。

至於其他國家領導人爭相與中方會面，則不僅是各取所需，也是形勢所迫。隨着特朗普即將重返白宮，美國外交政策面臨劇變，孤立主義捲土重來，各國不得不未雨綢繆。特別是日本和南韓這些美國的附庸，多年前已領教過特朗普的「美國優先」，為了避免在一棵樹上吊死，最明智的做法就是謀定退路，分散風險，而當務之急就是改善與強鄰中國的關係。日韓皆聲稱願與中方推進戰略互惠關係，雖然言不由衷，但的確是現實需要。

這幾年的事實證明，美國外交政策固然是損人不利己，緊跟美國步伐的附庸國更是有害無利。歐洲國家就是典型例子，被美國綁上俄烏衝突的戰車，出錢出力，結果甚麼也沒有得到，反而失去俄羅斯廉價能源，導致通脹飆升，經濟低迷，民生凋敝。最近德國總理紹爾茨終於想通了，主動撥通俄羅斯總統普京的電話，既是為了打破僵局停戰止損，也是針對特朗普二進宮而另尋出路。德國先行一步，相信其他歐洲國家必會紛紛倣效，俄烏戰爭顯然已到了尾聲。

說到底，國與國之間只有永恒的利益。美國一向對盟友予取予攜，特朗普更是口口聲聲「美國優先」，只顧自己不顧別人，誰不心寒？不怕不識貨，最怕貨比貨，中國在國際舞台上愈來愈受歡迎，豈是無因！