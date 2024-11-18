撞傷七旬翁 私家車不顧而去

【本報訊】昨晨約11時，一輛私家車駛至屯門石排頭路與震寰路交界時，撞倒一名七旬男途人。意外發生後，肇事司機未有停車，反而絕塵而去；事主受傷清醒，其後由救護車送往屯門醫院治理。執法部門正調查車禍經過，追緝涉事司機歸案。