11月18日(一)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月18日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
撞傷七旬翁 私家車不顧而去
【本報訊】昨晨約11時，一輛私家車駛至屯門石排頭路與震寰路交界時，撞倒一名七旬男途人。意外發生後，肇事司機未有停車，反而絕塵而去；事主受傷清醒，其後由救護車送往屯門醫院治理。執法部門正調查車禍經過，追緝涉事司機歸案。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20241118-1118_00176_263/撞傷七旬翁--私家車不顧而去
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc