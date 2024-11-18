婆婆步出斑馬線 Tesla照衝極牙煙

的哥睇唔過眼 狂爆粗罵腦殘 車輛駛經斑馬線應該「讓路」予行人，但有不少自私司機均拒絕遵守。網上流傳一條由的士拍攝的車Cam影片，攝下屯門一名步履不靈活的婆婆正要橫過斑馬線時，有Tesla司機竟然拒絕相讓，旁若無人飛馳而過，嚇得婆婆緊張收步。目睹經過之的士司機即時「扯火」，爆粗怒罵對方不是，而他則在等待婆婆平安過路後，留下窩心叮嚀才驅車離開。

該條Tesla衝斑馬線的車Cam片長約18秒，顯示拍攝日期為上周六早上8時05分，而事發地點則為屯門蝴蝶邨蝶景路。片段開首，畫面見到一名行動不便、推着超市手推車的婆婆已步出斑馬線，準備橫過馬路，拍攝影片之的士駛經該處，亦在斑馬線前收慢車速，讓婆婆能夠安心過路。不過，有一輛Tesla電動車突然從的士左邊駛出，毫不猶豫地切入的士前方衝過斑馬線，婆婆見狀只能收步，Tesla則在「零收車」的情況下絕塵而去。

的哥目擊事發經過，不禁在車廂內破口大罵，爆粗怒斥Tesla司機「你阿媽個臭×、黐×線呀、×你老×、嗰個×家剷真係！」婆婆疑被衝出斑馬線的Tesla嚇怕，兩度舉起手向的哥示意正在過路，而的哥雖然滿心怒意，對婆婆始終表現溫柔，臨走前仍不忘叮囑她「小心呀」，片段至此完結。

Tesla唔熟路 剷花槽3傷 網民睇片後紛紛留言指摘Tesla司機，「一定要拉，老人家都唔讓」、「唔好放生佢，害人害物」、「阿婆已經企喺斑馬線，夠做危駕」、「好多揸車唔跟交通規則，所以咪多交通意外囉」，另有人對的士司機表示支持，「呢單野就撐的士哥哥」、「師兄，我感受到你嘅憤怒，正確！」

另外，昨午2時許，一輛Tesla電動車沿干諾道中往上環方向行駛，至中環租庇利街對開失事，掃毀路牌並剷上行人路花槽。救援人員到場後，確認事故造成3人受傷，其中姓陳（28歲）Tesla女乘客報稱鼻痛，另有兩名分別49歲及37歲的外籍女途人受波及，分別傷及腳部、腰及手肘，她們全部要由救護車送院。警員事後向姓張（29歲）Tesla男司機了解車禍經過，據悉有人報稱是不熟路引致意外。