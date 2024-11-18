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鐵騎邊行邊自焚 消防救熄

事發於智昌路13號對開。 事發於智昌路13號對開。
事發於智昌路13號對開。
【本報訊】上水有電單車起火。昨晨11時許，執法部門接獲一名鐵騎士報案，指他駕駛電單車至智昌路13號石湖墟市政大廈對開時，座駕突然起火冒煙。消防接報到場，迅速將火救熄，事件中無人受傷，起火原因有待調查。
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