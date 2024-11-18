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摩士公園泳池現糞 一度關閉消毒
摩士公園游泳池下午一時重開。
【本報訊】康樂及文化事務署昨日公布，位於黃大仙區的摩士公園游泳池發現有小量糞便，該游泳池一度暫時關閉，以便進行清潔消毒。游泳池已於下午1時重開。
康文署呼籲泳客顧己及人，合力保持泳池清潔衞生，落水前不要吃得過飽，有需要應先使用洗手間。
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