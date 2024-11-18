要聞港聞

摩士公園泳池現糞 一度關閉消毒

摩士公園游泳池下午一時重開。 摩士公園游泳池下午一時重開。
摩士公園游泳池下午一時重開。
【本報訊】康樂及文化事務署昨日公布，位於黃大仙區的摩士公園游泳池發現有小量糞便，該游泳池一度暫時關閉，以便進行清潔消毒。游泳池已於下午1時重開。
康文署呼籲泳客顧己及人，合力保持泳池清潔衞生，落水前不要吃得過飽，有需要應先使用洗手間。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc