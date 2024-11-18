相思灣亂泊獨木舟 地署證清理26艘

村霸黃子洋限期過後 始知衰移走 新界土地亂象不止，當中西貢相思灣村「村霸」黃子洋更一直目無法紀，與多間水上活動店多年來開闢官地違法亂擺獨木舟，又違擺附近海面。地政總署早前連同海事處人員到相思灣村巡查，並發現有獨木舟違泊海面及佔用官地，飭令不合法佔用未批租土地的情況於11月8日之前停止。本報記者在限期過後，仍發現黃子洋經營的綿羊仔水上俱樂部亂放獨木舟，到了限期過後兩日才收起。地政總署證實，早前在該地點採取聯合行動，並清理26艘獨木舟，強調非法佔用官地最高可罰款50萬元及監禁半年。

本月初有10多名地政總署及3名海事處人員到相思灣村調查，現場大量獨木舟仍未移走，遂下令店方須於3日至4日內搬走獨木舟。有店主於11月9日已移走違擺獨木舟，但黃子洋經營的綿羊仔水上俱樂部拖至10日才將違擺的獨木舟收起。

而當局在海灘附近一帶及違擺獨木舟上均貼上「土地（雜項條文）條例根據第6（1）條所發的通知」，該告示由地政總署西貢地政處於本月6日發出，內容是「現公布，依據上述條例第3條指定的，當局現飭令不合法佔用位於西貢相思灣附近的未批租土地（如附圖紅色所示位置）的情況在11月8日之前停止」，附圖則顯示未批租土地範圍。

昨仍見零星獨木舟違擺 不過，本報記者在限期後多次到相思灣巡視，仍發現部分獨木舟未有收起。昨日現場仍有零星獨木舟停泊在曉波徑對出海面，或涉及違擺，而早前在該處張貼的告示，則已消失不見。

本報早前向地政總署及海事處查詢，究竟有多少隻獨木舟因違佔官地而被清理。地政總署發言人回覆本報時證實，西貢地政處與海事處已就查詢地點違規擺放獨木舟採取聯合行動。地政處根據《土地（雜項條文）條例》（第28章）在違規擺放獨木舟附近張貼通知，飭令相關人士於限期前停止佔用政府土地。就限期後仍未糾正的情況，共26艘獨木舟已被清理。地政總署重申，非法佔用政府土地最高可判處罰款50萬元及監禁6個月。

海事處發言人則指西貢相思灣獨木舟上按《土地（雜項條文）條例》所張貼的通知之相關事宜，並非由海事處執行，詳情須向相關部門查詢。