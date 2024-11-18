跨世紀長者婚禮 「新人」總婚齡達900年

【本報訊】白頭偕老不是口號。昨日是香港長者日，有團體舉辦一年一度的「跨世紀長者婚禮」，為一眾「年輕老者」的「新人」拍攝婚照、舉辦婚禮，為他們昔日未能盡如人意的婚禮進行補白。今年婚禮的新人總婚齡達900年，其中4對夫妻更適逢50周年金婚；更有3兄妹一同報名，慶賀能夠成為手足至親的幸運。活動創辦人及總監陳小錦表示，前幾年因疫情而被迫暫停長者婚禮，但一直收到不少長者的報名查詢，故希望今年能成就長者們的婚禮夢。

今年婚禮以「珍‧愛」為主題，結婚的長者們人老心不老，有坐在輪椅上的陳生和手掌傷殘的陳太，他們在子女陪同下再次紀念成為一家人的特別日子、樂也融融。而文氏3兄妹更攜眷一同報名，記錄家人手足之間的深厚感情；而同樣經歷二婚的張生張太，在歷盡千帆後遇上知己，因為更懂、所以更愛。

近百義工花千小時籌備 是次活動動員近百名義工，投入過千小時籌備，包辦活動籌辦、新娘化妝、婚紗改造、婚照拍攝、故事紀錄和花車布置。陳小錦表示，長者婚禮已舉辦了16屆，但前幾年因為疫情而被迫暫停，期間仍收到報名長者婚禮的查詢，故決定再次聚集一班資深義工，着手籌辦。無國界義工表示，希望能透過紀錄不同的婚姻故事，藉長者婚禮向大眾展現婚姻關係的多元，帶出「珍惜所愛」的訊息。