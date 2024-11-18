逾9成護老者負擔重 促放寬津貼門檻

【本報訊】本港「以老護老」的情況愈趨普遍，有必要增強對年老照顧者的支援。香港社區組織協會聯同嶺南大學亞太老年學研究中心，在昨日一年一度的香港「長者日」，發表有關低收入年長照顧者面對的挑戰研究報告。結果發現，有近65%受訪者雖患有肌肉骨骼疾病，但仍需為體弱家人提供全職照顧；逾90%受訪者更指醫療開支、屋租和交通費用負擔重，政府津貼未能減輕壓力。社協建議政府放寬「護老者津貼」申請條件；同時應增設照顧者緊急支援服務。

堪比全職 倡設緊急支援 研究在今年3月至6月期間，向30位60歲或以上的「低收入年長照顧者」進行深度訪談，了解他們在照顧長者的過程中所面臨的挑戰。是次30名受訪者的年齡中位數為72歲，每周照顧時數中位數為42小時，照顧年期中位數為8.5年；絕多數基層照顧者更屬全職照顧者，其每周照顧時數堪比全職工作。

調查發現，照顧者或被照顧者平均患有兩種長期疾病，被照顧的體弱家人年齡中位數為78歲，全部都有長期病或癌症，更有接近四分之一體弱家人有3種或以上的長期病。報告亦指出，有逾90%的受訪者每月收入不足5,000元，90%受訪者表示醫療開支、屋租和交通費用負擔重，但政府的津貼未能減輕他們的壓力。而現有的「護老者津貼」申請門檻過高，未能惠及大部分低收入年長者，無法有效紓解其經濟壓力。

社協表示，雖然政府在去年將「為低收入家庭護老者提供生活津貼計劃」恒常化，但申請資格及門檻高，建議應放寬申請條件；同時增設照顧者緊急支援服務、簡化暫託申請，以及發展不同形式的暫託服務，發展「社區保姆服務長者」等。