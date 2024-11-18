資助赴粵養老 社聯：不應削本地院舍供應

【本報訊】香港院舍宿位嚴重不足，政府鼓勵長者北上安老，明年將推出為期3年的試驗計劃，資助選擇赴粵養老的綜援受助長者，入住指定在粵院舍。社聯行政總裁蔡海偉指本港院舍應用樂齡科技方面仍較成熟，不應因內地院舍進步而減少本港優質院舍的供應。

蔡海偉昨在電台節目中指出，除提出有關院舍供應外，又指近年內地安老院舍質素有很大進步，除了空間較大外，人手亦較年輕及充裕，認為《施政報告》提出讓長者入住內地院舍是好事。

提及樂齡科技，由政府及社聯主辦的樂齡科技博覽暨高峰會，本月21至24日在灣仔會展舉行。他指今年參展公司較去年多，有220間，展示約900件產品，當中包括適合特殊需要兒童的產品，例如適合弱智人士的輪椅，以及可在醫院及復康單位應用的兒童外骨骼，希望鼓勵更多展商引入這類產品。

家電監測習慣 及時洞悉意外 他指本港有不少獨居長者或雙老家庭，亦曾出現因「以老護老」在家中失救的悲劇，認為應更廣泛應用家居監測科技，而博覽會將展出家居監測的新產品，透過連接長者家中常用的電器，利用平台監測長者生活習慣，指一旦長者在家中跌倒或暈倒，都可及時提供幫助。

博覽會將有攤位提供「照護食」試食，他指兩間大型快餐集團亦會展示旗下的「照護食」餐單，並會示範如何簡單測試食物的軟硬度。他表示，不少院舍及醫院提供的軟餐只是將食物打碎，影響長者的胃口，但「照護食」餐單可以相同材料提供咖喱雞飯或豬扒飯等食物，並達國際標準糊狀最軟的第4級，可為長者提供更多合適的食物。

政府將於明年推出為期3年的試驗計劃，讓綜援長者入住廣東省安老院，將資助選擇赴粵養老的綜援受助長者，入住指定在粵院舍，而每名合資格長者每月可獲5,000元資助，名額共1,000個，連同他們原有的社區安老金，每名長者每月最多可獲9,300元。