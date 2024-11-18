功夫茶：功夫茶 2元乘車擬縮皮 徒添煩「老」招怨氣

節流毋須向長者開刀 踢走假難民更啱數 政府宣布檢視「2元乘車優惠」計劃，有團體公布調查指逾七成受訪長者使用「2元車」前往覆診、社交活動，促維持優惠不變。坊間有說法指政府正研究「劃線」，在某一年期後，60至64歲人士不再享有優惠，但亦有構思在金額或使用次數設限，防止濫用。《功夫茶》認為，福利政策向來是潑出去的水，易放難收，任何形式的「縮皮」，只會招致抱怨聲載道。當局在檢視「2元車」計劃的同時，有否一併檢視全體高官、行政會議成員、立法會議員、公務員應齊齊減薪，與全港市民共度時艱；向假難民供食供住供打官司，將百億公帑倒落海，是否更應早截早着。

政府早前宣布檢視「2元乘車優惠」計劃，消息一出引來極大回響。坊間正受惠的「老友記」以及快將「登六」人士，自然是最關注政府會有何後續舉動的一群。有團體上月公布調查，發現超過七成受訪長者，均使用樂悠咭前往覆診或參與社交娛樂活動，「2元車」對他們的日常出行可說是不可或缺。調查團體指出，若當局限制次數、使用時段，將會為長者帶來不便。

另外，有傳港府正研究「劃線」，即打算到某一特定年期後，60歲至64歲的人士將再沒有「到了60歲便可以搭2元車」的優惠；又有傳擔心造成民意反彈，不如在金額或使用次數上設限，希望防止濫用。

年度開支飆至63.4億 也難怪政府想節流，皆因自從上屆政府將2元車優惠年齡門檻降至60歲，計劃開支便像坐火箭般以倍數上升。港官指出「2元車」計劃開支，2020至21年度涉及11.8億元，2023至24年度飆升至42.8億元，預計2024至25年度開支更高達63.4億元。港府公布本財政年度首6個月的財務狀況，截至今年9月30日，整體開支3,607億元，至於收入，則是入不敷支的1,176億元。現在財赤當前，自然對「2元車」計劃開支很忌諱。

不過，正如本報去年6月8日正論《長者乘車非濫用 莫讓敬老一場空》指出，特區政府最大德政「長者兩元乘車優惠」，無論取消還是削減，站在管治立場而言，都肯定不是一個明智決定，可以百分百肯定，受影響的人士是絕對不會覺得增添了幸福感。福利政策向來是潑出去的水，易放難收，在福利上任何形式的「縮皮」，只會招致抱怨聲載道。