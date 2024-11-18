BUD基金月收200申請 生產力局半年批1000宗
【本報訊】政府向「BUD專項基金」注資10億元，並推出的簡易版「資助易」申請。生產力促進局主席陳祖恒昨在電台節目中表示，平均每個月接獲約200宗申請，而總裁畢堅文則指今年上半年批出1,000宗「BUD專項基金」申請，共7.3億元，較去年同期多三成。
涉款7.3億
陳表示，該基金擴大「電商易」的地域資助範圍至東盟10國，期望協助中小企透過電商平台開拓新市場、減少以往中介人程序。他指出中小企在政府支持下，更「大膽」向外推廣產品。
他表示，香港在貿易及金融上有優勢，生產力局協助中小企在科技發展的新環境下發揮優勢，升級轉型並提升競爭力。他又表示，中小企資源有限，未必了解最新的科技發展，因此生產力局建立「數碼不求人平台」 ，協助中小企以月費形式獲得由服務供應商提供的科技軟件產品。畢指生產力局一共管理政府10個資助計劃，讓中小企申請。他又指會推動科技成果轉化，協助內地及香港產品出海。
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