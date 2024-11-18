輸入技工 詳情明年下旬公布

【本報訊】勞福局上周發布《2023年人力推算》報告顯示，至2028年，本港整體勞動缺口有可能高達18萬，涵蓋高端專業至基層服務業各個層面。勞工及福利局局長孫玉菡表示，當局會開始與各行業及勞顧會商討直接輸入技工的新建議細節，料一萬個配額會先涵蓋最欠缺人手的工種，預計明年下半年會公布計劃詳情。

孫昨在接受電視節目訪問時表示，本港人口結構最大挑戰是高齡化和年輕人不夠多，即使引入人才，推算在2028年，15至64歲的青壯人口將比2023年減少。原因是未來5年間，每兩個人變老，但只補充一個年輕人。

他又指預料在2028年本港將缺少18萬勞動力，其中熟練的技術工人工種，屆時將欠缺13%至14%，以總量約40萬人計算，欠缺約6萬，相關比例較嚴重。今年施政報告針對有關方面作出新建議，熟練的技術工種會以直接輸入人才形式進行，而且必須為年輕勞動力，未來3年預計輸入約一萬人力。行業方面，他指現時十分欠缺電、水方面的技工，以及將來若發展高端製造業，該行業有可能需要輸入技術工人，所以輸入技工一定由最需要、最欠缺的工種開始，預計在下年年中往後，可以推出細節和商討，屆時需要與行業及勞顧會探討。

獲永居前須從事相關工種 至於有關工人在港工作7年後可獲永久居留權，他表示簽證安排一定有特別要求，確保有關人士在7年內從事有關工種，在獲得永久居留權後，就不能將其「釘死」做一份工，但相信他們多數會繼續在該行業發展。