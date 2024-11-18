供款「不翼而飛」 積金局稱資料未更新

【本報訊】早前有人指稱使用「積金易」後強積金供款「不翼而飛」，積金局主席劉麥嘉軒昨日發表網誌回應，澄清有關說法並非事實，只是個別帳戶資料未能及時更新於平台上用戶頁面。據其了解，由於僱主及計劃成員未完全熟習使用「積金易」的電子功能，例如供款時輸入的資料不完整或未完全符合系統的要求，故導致已收取的供款未能及時顯示於平台上用戶頁面。

劉麥嘉軒指，「積金易」團隊已個別就每宗個案跟進，並採取額外措施，竭力協助用家掌握使用平台的方法。至於有關個案的索償要求，如評估後證實因平台處理不當而引致損失，積金易公司會按既定機制處理，作出適當賠償。

指難避免技術問題 她表示，「積金易」作為一站式處理強積金行政的平台，是一個極為龐大的系統，亦沒有任何先例可供借鑑，因此在運作初期出現個別技術磨合的情況是難以避免的。積金局得知有用家由舊有受託人系統轉移至「積金易」和使用平台時遇上困難，「積金易」團隊有責任從多個方面，包括即時支援、教育宣傳、加強溝通等，竭力幫助用家適應。

她續說，現時在平台運作上出現了個別事件，雖然不是系統問題，但任何會影響僱員強積金權益的情況都不能接受。積金局、積金易公司及「積金易」項目承辦商電訊盈科企業方案都責無旁貸，必須竭力確保「積金易」運作暢順。