中大補辦畢業禮 最後一次校長身份主持 段崇智颱風寓人生挑戰

【本報訊】因颱風吹襲而一度取消的香港中文大學畢業典禮，昨早於校園「林蔭大道」補辦。主持畢業禮的中大校長段崇智致詞時表示，今次是他最後一次以校長身份主持，回望過去7年有幸為大學服務，寄語畢業生遇上挑戰及險阻時，牢記在學校的培養，要為香港及國家創造更美好明天；對於早前取消畢業禮，稱宛如他的人生，不可預測，充滿挑戰及障礙，感謝畢業生和來賓的理解。

架設帳篷 5000畢業生參與 原定上周四（14日）舉行的畢業典禮，因熱帶風暴「桃芝」襲港而取消，隨即引發畢業生不滿，促使部分學生發起網上聯署，要求重辦典禮。最終，校方決定將畢業禮延至昨日舉行。校方在舉行典禮的中央校園林蔭大道架設了帳篷，有約5,000名應屆畢業生參與。惟天公不作美，不時下起毛毛細雨，但仍有不少畢業生及其親友到場拍照留念。大會今年頒授691個博士學位、8,393個碩士學位及5,420個學士學位。

段崇智將於明年1月卸任，昨日是他任期內最後一次在中大畢業禮演講。他致詞時表示，作為中大校長感到非常榮幸及感激，又謂在這7年間，喜見中大的變遷，讓他感滿足。他又勉勵畢業生堅強地面對每一個障礙，「不管你的未來如何，你很快就會意識到生活並不會隨着年紀增長而變得容易」，克服每一個障礙需要的不僅是身體上的力量，還包括精神和情感上的能量，以及追尋夢想的決心。他又指社會上競爭日趨激烈，發展日新月異，希望畢業生利用創新思維，適應瞬息萬變的環境，在社會脫穎而出。

對於日前因颱風關係導致畢業禮被迫取消。段崇智指校方延期舉行畢業禮是為確保安全，又稱「這突如其來的變化提醒我們人生是不可預測的，挑戰和障礙都是無可避免的」，感激同事的適切安排及所有畢業生及嘉賓的理解及合作，讓畢業禮最終能順利進行。