市建局 焗自行發展沙浦道 「不能只顧商業因素」

入標價遠遜預期 稱不審議公平合理 市建局上月決定收回九龍城啟德道/沙浦道發展計劃（沙浦道項目）招標，並研究自行發展以實現項目的規劃裨益。市建局表示，考慮到市場氣氛、整體社會利益及維持市建局公信力等方面，市建局收回標書及不審議標價的決定，以當時環境來說，是最為合理、公平及負責任的做法。至於開展項目的決定，不能如私人發展商一樣，只集中考慮商業因素或個別項目的財政表現。

行政總監韋志成昨在網誌表示，市建局作為法定機構，考慮是否接納入標及批出標書，必須考慮公平原則以及依據既定程序處理。若市建局貿然開啟有關標書的財務建議，並考慮批出標書，那便會對其他潛在入標而未有入標的發展商造成嚴重不公。

他強調對於不符合招標條款的標書，在評審標書的過程中，按程序不會審議其財務建議，因而亦不會開啟標價。這處理機制與政府和公營機構行之有效的程序一致，絕對並非如坊間一些評論，指市建局「不看標而直接落閘做法，實在作繭自縛、閉門造車」。

由於市建局只收到一份標書，再加上入標者額外新增與項目招標條款明顯有差異的條款，按入標時期樓市市況表現仍然疲弱，加上預視九龍城區屬未來新樓供應「重鎮」，以及日後此區新樓的供求情況，不難估計，入標者對項目的作價將顯著低於市場預期的水平，所稱「希望市建局財務收益不受損害」的說法，值得商榷。

指勉強批標更損物業銷情 韋志成指在此情況下，若市建局勉強批標，不但違反市建局應審慎理財的原則，若按一貫程序批標後公布標價，對當時已經相當低迷的樓市來說，只會是「雪上加霜」。而釋出的負面訊息，相信會進一步打擊物業的銷情，對提振物業市道沒有半點幫助。

他又稱，如果每一個重建項目都集中照顧市場的商業考慮，甚或將商業考慮凌駕於改善舊區已建設環境和設施之上，舊區更新只會淪為一個龐大的商業地產發展項目，不能滿足當前社區的各種需要及長遠發展。他認為這並非《市區重建局條例》及《市區重建策略》對推動舊區更新的目標。

他指在收回沙浦道項目標書後，團隊已着手研究由市建局自行發展項目，當中已考慮需要獨力承擔的發展成本及各方面的風險。事實上，建築費用只佔總成本（即收購開支和建築費）不到四成，而建築開支亦只會分階段支付，對市建局現金流的壓力，屬可控的範圍。