醫健：藥到病除：吸入性肺炎

吸入性肺炎是一種由於胃酸、嘔吐物或食物等逆流進入氣道而引起的肺部感染，常見於吞嚥功能障礙或意識不清的患者。臨床症狀有咳嗽、痰量增加、呼吸困難及發燒等。

當懷疑吸入性肺炎是由細菌感染引起時，抗生素是主要的治療手段。抗生素選擇和療程會依患者的病史和感染的菌種而定。另外，醫生可能會為患者開立其他藥物如化痰藥，以緩解咳嗽、發燒、胸痛和肌肉疼痛等肺炎症狀。

由於吸入性肺炎往往會重複發生，預防吸入性肺炎十分重要。首先，需保持口腔清潔，飯前洗手和多喝水可以減少口腔內的細菌積聚，降低吸入性肺炎的風險。對於有吞嚥困難的患者，食用流質及固體狀的食物，皆容易出現嗆咳的情況，因此患者在進食此類食物時應倍加留意。例如攝取流質時，可加入食物增稠劑，提升黏稠度，降低嗆咳風險。

在進食姿勢方面，患者進食時應盡量坐直，並避免飯後立即躺下，以防止食物逆流導致誤吸。對於吞嚥困難或神志不清的患者，在進食時說話更容易導致嗆到，因此進食時盡量少說話，從而避免食物和口水進入肺部，產生吸入性肺炎。

對於高風險群體，特別年老患者，家屬應加強監督和護理，亦要培訓工人，確保患者在進食時能夠安全，從而有效減少吸入性肺炎發生的機會。

昋港醫院藥劑師學會

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