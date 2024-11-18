調查：9成居劏房童有脊椎問題

【本報訊】兒童居住劏房除有礙身心成長，亦會切身影響脊骨健康。有組織於昨公布有關不適切居所的兒童及青少年住屋環境與脊骨健康調查報告，結果發現居住不適切居所的兒童中，有90%兒童有不同程度的脊骨脊椎問題；有60.4%兒童反映有不同身體部位感疲累或痠痛，例如肩頸、腳及腰等疼痛，此類惡劣的居住環境，也會打擊清貧學童的學習及生活動力。組織建議當局除增建出租公屋外，應在公屋引入兒童優先原則。

香港社區組織協會及兒童權利關注會，與香港脊骨神經科醫學院基金，在今年9月至11月，訪問了503位不適切居所的基層家庭兒童，並為234位兒童檢查脊骨，以進行住屋環境與脊骨健康調查，當中發現絕大部分受訪兒童都出現了不同程度的脊骨健康問題。

調查報告指出，有逾70%的受訪兒童沒有書桌或固定地方學習，有80.3%受訪兒童表示不喜歡現居環境，主要原因是活動空間不足、擠迫及無玩樂的空間，又有掉石屎、滲水等環境惡劣不安全問題，對兒童健康及人身安全構成一定風險。

團體倡公屋引入兒童優先安置 此外，調查顯示有59.4%受訪兒童缺乏脊骨知識，無從判斷平日自己站立姿勢或坐下來的姿勢是否正確，甚至有71.6%受訪家長目測發現子女有寒背的問題。社協建議，政府應在公屋引入兒童優先原則，將3歲至12歲兒童列入公屋優先安置的行列；並增設社區客廳及設立社區學習中心；以及加強兒童脊骨檢查，提早學童脊椎側彎篩查，作一年一檢及資助跟進治療等。