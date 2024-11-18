熱帶氣旋「萬宜」逼近 今早掛1號波

【本報訊】天文台昨日預計於今日早上6時至9時之間發出1號戒備訊號。天文台表示，按照現時預測，熱帶氣旋「萬宜」於昨晚午夜前後進入本港800公里範圍。至於是否需要在今晚至明日初時發出更高的熱帶氣旋警告信號，需要視乎萬宜與珠江口的距離、其強度轉變以及本地的風力變化。

明起降溫 最低18℃ 在昨晚8時，熱帶氣旋萬宜集結在馬尼拉以北約210公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約25公里，進入南海中北部。天文台預料萬宜會逐漸減弱，但隨着萬宜靠近廣東沿岸，及與東北季候風的共同影響下，明日該區風勢頗大。

未來兩三天正值天文大潮，水位在晚間漲潮時會升得特別高；加上受東北季候風及萬宜的共同影響，預料今晚及明晚海水高度普遍會比天文大潮再升高約0.3米。個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，天文台提醒市民採取適當預防措施。天文台預料，明日及周三間中有雨，氣溫逐步下降，最低氣溫降至攝氏18度或以下。

此外，澳門氣象局表示，按照現時預測路徑，萬宜未來數日將向西北方向移動，預料今日初時進入澳門800公里範圍。同時，一股較強東北季候風將會抵達華南沿岸，澳門氣溫將會下降。澳門氣象局表示會評估先行發出風球的可能性，當萬宜進一步接近，對澳門影響增加時，將會適時發出熱帶氣旋信號。