環島徑慈善步行 75狗隻參加

【本報訊】港島環島徑慈善步行日昨天在香港仔舉行，有超過100名參加者及75狗隻參加，參加者由黃竹坑步行到香港仔，該項慈善步行活動旨在讓大眾關注環境保護及動物福利，同時實現寵物友善社區的目標，希望香港可以成為一個宜居城市。

冀港早日真正人寵共融

該活動由Parks and Trails及動物英雄聯盟合辦，兩公里長的步道包括3個挑戰站，參與者可以用手機應用程式回答有關環境保育和動物福利的問題，同時在步行過程中完成瑜伽動作小遊戲。非牟利機構「動物英雄聯盟」創辦人林顥伊表示，在人寵共行步行活動中體現到的包容、尊重，是大家齊心展示決心的機會，讓香港早日成為真正人寵共融城市，人類動物均能獲得更美好的生活空間。