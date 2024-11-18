機場三跑 風雨無阻馬拉松 逾萬健兒樂其中

自1998年初次在香港國際機場舉辦長跑賽，相隔26年後機場跑道昨日再次上演「香港國際機場·渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」。雖然昨日未見晴天、天氣「麻麻」，但逾萬名參賽者未有因此而卻步，很多跑手均稱能邊跑邊看到飛機在跑道升降，感覺很特別。有參賽者指活動過程安排順暢，雖然天陰有雨但不會影響發揮。而機場管理局主席林天福亦在活動上表示，有機會在三跑系統啟用前於跑道上視察工程，希望參賽者能享受難得的機會。

記者現場所見參賽者眾，更有不少名人參賽吸引市民圍觀拍照。由於天雨關係，跑道上的路面仍然濕滑，偶爾也會看見淺淺的小水氹，但風雨無阻跑手的熱情。當賽事起步的哨子聲一響起，一眾參賽者隨即激動跑出，又不時向傳媒的鏡頭揮手微笑，氣氛十分歡樂。

有參賽者已年屆70，他表示現居香港島，故需在清晨4時許便出門，乘搭首班機場鐵路到達會場。他又稱今次的賽事安排不錯，過程順利，而等候區的範圍和廁所也十分足夠。

機場客運量 料聖誕回復疫前 另有參賽者指昨晨約5時半左右出門，特地相約朋友一同到場比賽，心情十分興奮；她又稱讚主辦單位的安排順暢，天氣不太壞，現場的路段也只有平路，故對創造好成績信心十足。

林天福在現場表示，雖然早上曾經下雨，但仍無礙跑手熱情，相信即便如此也不會阻礙大家的成績。他又指，機場三跑系統將在月底全面啟用時舉行典禮儀式，讓市民見證運作情況，日後三跑能增加機場整體運力50%；而目前機場客運和貨運量亦已經回復至疫情前的85%至90%，預計在今年聖誕節便能將客運量回復至疫情前水平，估算未來幾年客運和貨運量也會持續增長，並對此感樂觀。