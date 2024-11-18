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闖灣仔商廈淋油 緝3歹徒
案發在皇后大道東一商廈。（余宏基攝）
【本報訊】上周六（16日）晚上11時許，灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心，樓上一間金融公司玻璃門遭淋紅油。警員到場翻查「天眼」片段調查，發現有3名中國籍男子涉案。據悉，3人於晚上10時許進入大廈犯案。案件列作「刑事毀壞」處理，警員正設法追查歹徒及調查犯案動機。
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