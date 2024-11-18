要聞港聞

闖灣仔商廈淋油 緝3歹徒

案發在皇后大道東一商廈。（余宏基攝） 案發在皇后大道東一商廈。（余宏基攝）
案發在皇后大道東一商廈。（余宏基攝）
【本報訊】上周六（16日）晚上11時許，灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心，樓上一間金融公司玻璃門遭淋紅油。警員到場翻查「天眼」片段調查，發現有3名中國籍男子涉案。據悉，3人於晚上10時許進入大廈犯案。案件列作「刑事毀壞」處理，警員正設法追查歹徒及調查犯案動機。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc