泰國印尼女來港「旅遊」賣淫 搗團夥拘28人 銅鑼灣劏房接客 黑幫年收入逾千萬

【本報訊】執法部門搗破一個由本地黑幫操控的賣淫集團，揭發其成員招攬海外人士以旅客身份來港，再控制他們在銅鑼灣劏房從事賣淫活動，估計該集團的年收入超過1,000萬元。行動中，警員突擊搜查集團所使用的劏房單位和儲存倉庫，拘捕主腦、骨幹及性工作者共28人，其中部分人已被落案起訴，案件將於今日提堂。

執法部門經情報收集及調查後，上周五（15日）及上周六進行代號「擊浪者」行動，破獲一個由本地黑社會控制的賣淫集團。行動中，警員搗破18個俗稱「一樓一」的劏房單位，以及一個位於火炭、用作儲存賣淫用品的倉庫，同時檢獲逾11萬元現金和多件名貴物品，相信為賣淫集團的犯罪得益；另起出一批一次性毛巾、避孕套和潤滑劑等。

持身份證非華裔招攬同鄉 經調查後，警員分別以涉嫌「依靠他人賣淫收入為生」、「控制他人而目的在於使他人賣淫」、「洗黑錢」、「出租處所以供用作賣淫」及「違反逗留條件」等罪拘捕4男24女（24至65歲），當中包括6名主腦及骨幹成員、18名持旅遊證件入境的性工作者，以及4名出租單位作賣淫用途的業主。

據了解，該賣淫集團提供一站式服務，安排泰國及印尼女子以旅客身份入境賣淫。今年年初，集團利用一幢位於銅鑼灣駱克道的商住大廈，直接向業主租用部分單位，劏成約20個細單位作「一樓一」賣淫，而成員亦會透過在本港居住、持有香港身份證的非華裔人士，協助在海外同鄉來港進行賣淫活動。

定期巡視收肉金 匯款海外 調查顯示，相關性工作者每次交易的「肉金」約400元，當中一半要上繳集團；集團會安排成員定時巡視淫窟，以確保性工作者按時工作，並收取其賣淫所得。該些款項及後會存入其他集團成員或傀儡戶口，部分更會被匯至海外，相信是當成「中介費」。另外，集團亦會定時從火炭倉庫提取賣淫物品，再運往劏房派送，以維持正常運作。

調查人員形容，該集團分工仔細，具有一定規模，估計他們操控的劏房每月可帶來超過100萬元收益，集團由年初營運至今，營業額超過1,000萬元。部分被捕集團骨幹成員及性工作者已被起訴，案件將於今日在東區法院提堂。其餘被捕人士現已獲准保釋候查。