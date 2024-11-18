冚賭掃毒破私煙倉 又揭假難民禍治安

新界北201人落網 7個持行街紙犯案 南亞兵團及假難民危害治安，當局浪費公帑養毒瘤。為打擊罪案及黑社會活動，執法部門自上周日起展開為期一星期的針對性行動，期間突擊搜查多個非法場所及罪案黑點，搗破賭檔、私煙倉及淫窟等場所，檢獲小量毒品及場所設備，並一舉拘捕201人。據了解，被捕人士涉及經營賭檔、販毒及行劫等罪名，有14人為非華裔人士，當中包括7名假難民，全部人已被扣留調查。執法部門表示，將會繼續加強情報收集及適時作出重點執法行動，以打擊暴力罪案、三合會相關活動及其收入來源。

本月10日至16日，執法部門在新界北區展開代號「暗壁」的反罪惡及反三合會行動，期間搗破多個非法場所，包括非法賭博、懷疑未完稅香煙儲存倉及色情場所等，並以涉嫌「管有應課稅貨品」，「經營賭博場所」、「縱火」、「販運危險藥物」、「行劫」、「刑事毀壞」、「行使虛假文件」、「盜竊」及「違反逗留條件」等罪名，拘捕108男93女（18至79歲）。

被捕人士包括13男一女非華裔人士及4男4女外籍人士，他們分別屬於巴基斯坦裔、尼泊爾裔、孟加拉裔、印度裔、菲律賓裔、越南裔、非洲裔及印尼裔，其中7人是持「行街紙」留港，二人非法入境、12人持香港身份證，一人持護照。

檢160萬支私煙 市值800萬 行動中，警員檢獲約160萬支懷疑未完稅香煙，市值約800萬元，同時起出小量懷疑可卡因、小量懷疑冰毒，小量懷疑太空油及大量懷疑非法賭博及色情場所的設備等，相關毒品及場所設備總市值約20萬元。所有被捕人士已被扣留調查。