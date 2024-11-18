被咬勿啜傷口 拍蛇照助醫護施救

【本報訊】當市民不幸被蛇咬傷後應當如何自救？醫院管理局建議市民嘗試記下蛇的特徵或用手機拍下蛇的照片，以助醫護人員辨識蛇的種類，從而選用適當的療法。醫管局進一步建議市民切勿試圖捕捉蛇、割開或用口吸啜傷口，亦不應使用止血帶或繃帶緊縛受傷肢體。

除去緊身衣服 避免移動傷肢 醫管局回覆沙田區議會的文件指出，市民被蛇咬後應盡量保持鎮定，並盡快向醫護人員求助，又指被蛇咬後應盡量避免移動受傷的肢體，傷者及同行人士亦可先採取一些簡單的急救措施，如除去傷肢的指環、手環及緊身衣服或物件等。如果環境允許應該輕微清洗傷口，使用寬闊的繃帶或布條包紮傷肢，同時確保能夠容許兩根指頭插入繃帶與肢體之間避免過緊，並需重複檢查傷肢指頭以確保血液循環。

當急症室接收遭蛇咬傷的市民後，急症科醫生會先為病人進行臨床評估，包括檢查傷口情況、生命表徵，以及是否有中毒迹象而需接受緊急治理。醫生隨後會安排病人清理傷口，密切監察傷口情況，包括被咬傷的部位及附近位置是否有出血、腫脹、皮膚變異或水泡，並會密切觀察病人有否出現併發症情況，例如血壓、心跳、脈搏及呼吸是否正常。若病人出現中毒情況，醫生會立即根據蛇的種類和症狀給予特定的血清來中和毒素。

當完成初步治療後，醫生會按病人的臨床情況，安排病人於急症室或住院接受進一步觀察。當醫生確定病人情況穩定後，便會安排病人出院，並指導傷口護理方法，以及按需要安排覆診期，確保病人完全康復。