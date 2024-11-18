獨家報道：毒蛇多區橫行 殺入屋苑亂噬人

沙田3年逾千宗求助 血盆大口處處為禍 本港蛇患引起關注。政府的數據顯示，本港過去3年共有266宗個案因被蛇咬傷到醫院求診，所有病人經治療後出院。沙田區的蛇患亦是重災區，不單止有區議員收到居民反映在石門河濱花園至第一城一帶有蛇出沒，更有立法會議員指近月收到附近黃泥頭村亦現蛇蹤。相關部門在過去3年接獲沙田區的求助個案共1,053宗，今年個案數字更較去年升近24%。有「蛇王」指一般蛇類在重陽節後一個月較活躍，又指因近年極端天氣，蛇類冬眠時間或會推遲。

遭蛇咬傷求診 3年錄266宗 醫院管理局在回覆沙田區議會的文件中指截至今年9月，過去3年全港共有266宗在本地被蛇咬傷到醫院求診的報告數字。按年份細分，2022年有86宗；2023年有135宗；而今年截至9月則有45宗，所有病人經治療後出院，沒有死亡個案。

提出有關問題的沙田區議員指接獲市民反映在「石門河濱花園至第一城一帶」有蛇出沒，以中午時段較為頻繁、常見於樹墩及草木茂密處，又引述目擊者指「蛇頭呈三角形，蛇身帶有斑紋且體形較大」，直言令不少市民感到恐慌。

議員李世榮去年曾在立法會提出書面質詢，指「有鄉郊居民反映，其住所附近有毒蛇出沒而導致其飼養的狗隻死亡。」他對本報記者表示，近期在石門附近的黃泥頭村亦有接獲相關投訴。

而相關部門回覆區議會的文件指在過去3年曾在沙田區接獲1,053宗求助個案數字，執法部門及漁農自然護理署在2022年合共接獲310宗；2023年接獲332宗、增加22宗，而今年截至10月則合共411宗，今年首10個月較去年全年增加79宗，上升24%，回覆中又指沒有備存個案所涉的蛇類品種分類。

天氣反常 或推遲冬眠時間 至於出沒的蛇是甚麼品種，「蛇王」周嘉玲指難以單靠描述判斷蛇的品種及毒性。她解釋，一般蛇類在重陽節後一個月為過冬覓食、亦較活躍，但近年天氣反常，因此蛇的冬眠時間或會推遲。但她認為蛇一般在黃昏較活躍，對於相關投訴指中午時段較為頻繁，她指一般蛇中午只留在陰涼地方喝水。

漁護署的網頁亦有相關資料，指本港14種原生陸棲毒蛇中，只有8種在沒有及時救治的情況下可咬噬致命，又指毒蛇和無毒的蛇並沒有簡單的辨別方法，指一般人認為毒蛇頭部呈三角形，但其實這並不是一種可靠的指標，辨別兩者的唯一可靠方法就是認識每個品種的特徵。網頁上指蛇類除非受驚擾或保衞領域，否則很少主動攻擊人類或逗留在人類附近。

欠跨部門協調機制遏蛇患 對於該區議員問及會否設置警告標識，漁護署只回覆指該處不屬其管轄範圍，讓相關部門或管業處根據情況考慮設置警告牌。李世榮關注當中的政府跨部門協調，指假如當局有相關機制應讓市民多了解。他又指即使法律上私人地方不屬漁護署管轄範圍令他們不能着手處理，市民有危險時他們仍有責任跟進並保護市民。他補充，一般市民不會分辨某地是否屬私人地方再決定是否報案，又期望當局有報備及跟進機制處理私人地方個案。記者林隆輝

有市民發現沙田區一單車徑出現蛇蹤（圓圖）。 金腳帶/金環蛇 過去3年沙田區蛇類出沒求助個案 眼鏡王蛇/過山烏 銀腳帶/銀環蛇 眼鏡蛇/飯鏟頭