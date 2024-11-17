商界求變官僚阻 發展僵化築高牆

香港經濟發展陷入瓶頸，各行各業死翹翹，面對此情此景，連京官都急了。早前南下耳提面命，促商界「主動識變應變求變」。類似說詞大家已不陌生，港官同樣日講夜講。其實，商界從來都是觸覺最靈敏的動物，若然有利可圖，不用提醒也會自動執生。問題是，港官是否同樣「識變應變求變」，還是一貫的因循守舊，官僚僵化，為經濟發展築起小院高牆？

多證合一 事在人為 就在京官語重心長向商界講起大道理不久之後，中央隨即「送禮」，以深圳灣口岸及珠海市拱北口岸作為試點，實行免證通關。此舉大大便利兩地人民往來，節省通關時間，提高通關效率，絕對是德政，也跟東方傳媒機構倡議多時的「多證合一」不謀而合。

隨着中港兩地往來日趨頻繁，內地創新科技又日趨成熟，不僅免證通關可行，多證合一同樣可行。以現時內地的創科水平，要將香港身份證、回鄉證甚至護照合而為一，在技術上絕對做得到。若「一張證搞掂」，便可避免因為忘記攜帶證件，或遺失證件而無法出入境，也可節省補領的成本和時間。除了身份證和回鄉證可合而為一，有議員甚至建議將中港車牌一同加入在同一張證件內，甚至乎可以進一步實施全面電子化，即是將所有證件儲存在手機App。事實上，內地電子支付系統已極具規模，銀行戶口往來、日常消費、搭車購票、買演唱會飛等等，完全可以用手機完成，非常便利。若將同樣技術應用在多證合一之上，便可大大提升中港融合的速度，絕對是有百利而無一害。

有指內地正研究多證合一的可行性，但港府是否有同樣意願，以及是否有同樣高效的執行力，實在令人懷疑。撇開多證合一不談，就說連京官都顯得憂心忡忡的香港經濟發展問題。在一片「求變」聲中，港官究竟是真的有求變和改革決心，還是鸚鵡學舌敷衍上意，從提出多時的活化工廈龜行蝸步，重重設限，已可見一斑。

根據2021年規劃署研究報告，目前全港工廈數目超過1,300幢，提供逾7.6萬個工廈單位。惟大家都知，香港早就沒有工業可言，與其丟空單位，不少業主將單位改裝出租，改為辦公室、食肆、派對房、餅房、Band房等等，有些甚至改為劏房，然而這又涉及消防隱患和違法等問題。面對香港對土地需求有增無減，2010年港府推出活化工廈計劃，聲稱推出措施便利整幢工廈改裝或重建。時至今日，新一份《施政報告》又提出延長活化工廈多項措施至2027年底，既放寬地積比率，又免收豁免書費用，擺出積極有為狀。很可惜，實情只是裝腔作勢，關卡處處，以致多年下來一事無成。

活化工廈 關卡重重 這樣說絕非無的放矢。自活化工廈計劃推出至今，獲批個案寥寥可數，更多的個案是不獲批准而主動撤回申請，嚴重窒礙社區更新和發展。商界和業主均反映，向政府申請重建工廈必須「過五關、斬六將」，單是搞水電、防火、建築結構，已需要經過多個不同部門審批，曠日持久，廢時失事。

有議員批評，地政總署批出豁免書時間過長，北區有個案需時長達5年，不僅打亂重建計劃，成本更隨時日飆升。實際上，截至2024年6月底，城規會僅批准71宗因重建工廈而放寬地積比率的申請，地政總署亦只處理了154宗個案，當中不少個案仍未獲批。相對全港過千幢工廈急需拆牆鬆綁，如此龜速審批，手續繁多，只會令業主卻步。

東方傳媒機構一直急民所急，真正為社會向前發展出謀獻策。試想想，如果當局可以整合「一條龍」處理活化工廈申請，由城規會、地政總署、屋宇署、消防處等部門，共同成立專門處理的部門，讓業主「一次過搞掂」申請，便可大大地提升效率，真正推動社會向前，落實京官要求的「識變應變求變」。

眾所周知，香港經濟之所以暮氣沉沉，消費市道之所以沉疴不起，最主要原因是租金成本過高，小商戶難以生存。要是工廈提速活化，能夠提供大量單位，租金必然降低，減輕營運成本，創業者及商戶便可以運用更多資金投入去新產業發展。

再講，香港並非沒有商機，商界也並非一成不變，例如近年愈來愈多內地優才獲批來港就業，以及內地學生來港升學，需要更多居住宿位。若能將工廈改裝成宿舍，便可在短時間內增加供應。又如香港欠缺文娛活動場地，隨着內地興起沉浸式文娛體驗，若能釋出工廈從事這類活動，對促進旅遊業亦有正面幫助。商界有興趣，只是港府是否肯行方便？

由此可見，只要精神不滑坡，辦法總比困難多。奈何理想很豐滿，現實很骨感。不管社會各界如何出謀獻策，如何好言相勸，港產官僚就是踢一踢也不想動一動，至今仍是抱着不做不錯、做一日和尚敲一日鐘的心態度日。簡單如為啟德郵輪碼頭提供接駁交通，講了逾十年依然天殘地缺，每次郵輪到訪，必然引起一次混亂。一節見則百節知，港官一味胡混度日，整個社會難以向前，所謂「識變應變求變」，真不知從何談起！