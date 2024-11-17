笑看天下：馬斯克地位超然

美國富豪馬斯克「商而優則仕」，如今，幾乎有特朗普出現的地方，必然有他的影子，「如影隨形」可謂最佳寫照！用中國歷史的筆法，可以說是「權傾朝野」，特朗普未正式入主白宮，處處有他的傳聞熱話，認真犀利。

馬斯克似乎令人忘記他的成功商人符號。事實上，他近來既忙於外交，亦顧及內政，其有份領導的「政府效率部」在社交平台X發布貼文，招募願意每周工作超過80小時的超高智商人士，以零工資加入部門，老朽相信大把超高智商人士為求見佢一面而想加入，皆因你想同股神巴菲特共進一次慈善午餐，其拍賣價分分鐘過億港元，是以若能通過做義工得以親見「天才」富商，領悟其致勝之道，誠人生快事，大有可能爭崩頭！

當今特朗普身邊最有影響力的人物，非馬斯克莫屬。呢，《紐約時報》指佢成為特朗普過渡團隊最有影響力的平民，幾乎參與所有新政府官員的面試，可見其備受特朗普信任，事無大小，悉以諮之！當烏克蘭總統澤連斯基致電恭賀特朗普當選時，據稱特朗普於通話期間將電話遞給身邊的馬斯克，畀佢兩人交談。阿根廷總統米萊日前應邀到特朗普嘅佛羅里達州海湖莊園出席活動，係特朗普當選後首名當面會見嘅外國領袖，馬斯克竟然又有份參與會談！老朽懷疑佢已長住在海湖莊園超級客房，睇吓幾時又陪侵侵打高爾夫球。

中東局勢緊張，美國與伊朗關係進一步惡化之際，《紐約時報》本月14日報道，馬斯克11日在一個秘密地點，與伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼會面，試圖緩和美伊之間的緊張關係。伊朗同美國有太多牙齒印，甚至有傳曾企圖暗殺特朗普！如今馬斯克出面斡旋，其特殊地位呼之欲出。