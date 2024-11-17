橫眉冷看：中美面對相同難題

中國國家主席習近平到訪秘魯，出席亞太經合組織會議，期間明確表示，對今年中國經濟增長達標充滿信心。國家領導人素來說話算話，習主席既然如是說，相信今年中國國內生產總值（GDP），應可增長約5%。

今年頭3季，中國GDP的平均增幅為4.8%，尚未達到年初所訂5%的目標，要在最後一季扳回失地，第4季的增長率須接近5.6%，看來中央對近期推出的經濟刺激措施，應是寄予厚望。不過，世界很多地區都面臨同樣問題，即便經濟數據良好，國民的「體感」經濟卻不如理想。

美國在現任總統拜登統治之下，金融市場熱火朝天，道瓊斯指數像是只會升不會跌，造就出一家又一家的巨無霸企業，近年美元匯率高企，表面看來，全世界的資金也都向美國湧去。可是，我問在美國定居的親友，則大多表示當地通脹高企、求職困難，有些人學歷甚高，工作經驗也十分豐富，卻是失業經年，天天在坐困愁城。

美國親友中的狀況，我一直以來還道是個別例子，整體環境應不至於如是，但新一屆美國總統競選以至國會改選的結果，便見出真章。執政民主黨兵敗如山倒，候任總統特朗普縱然有這樣那樣的不是，美國民眾別無選擇，還是要將希望寄託在侵侵身上，希望他能帶領國家走出經濟困境。

中國經濟的發展前景或許比美國好，但經過3年新冠疫情，加上中美貿易戰，促使部分產業外移，目前很多民眾的「體感」經濟確實欠佳。中國和美國的情況相近，新經濟孕育出很多巨無霸企業，但部分金融指數或經濟數據良好，只是反映出巨企的成功，如何能使更多民眾分享到經濟發展的成果，還須主政者多費心思。