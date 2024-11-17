筆下風雲：德國率先鋪路轉軚

特朗普由參選到當選，開口閉口都是結束俄烏戰爭，法國總統馬克龍等人仍在死撐，揚言繼續支持烏克蘭。之但係，口裏說不，身體卻很誠實。德國總理紹爾茨率先「轉軚」，主動致電俄羅斯總統普京商討兩國雙邊關係。克里姆林宮形容兩人對話詳盡而坦誠，普京重申，當前危機乃北約長期奉行侵略性政策的結果，俄方對恢復談判持開放態度。

別看德國事後發布消息，強調紹爾茨是次通話，旨在敦促俄羅斯盡早結束戰事，並表明堅定支持烏方，又批評北韓士兵參戰令衝突嚴重升級云云，但明眼人都知，這只是打官話。兩國元首已接近兩年沒有通話，紹爾茨選擇在這個時間點致電普京，當然是為了停戰做準備，不希望和談後兩國關係繼續僵持。

事實上，對比其他歐洲國家，德俄關係一直不賴，前總理默克爾更主張對俄採取緩和緊張政策，兩國更修築北溪天然氣管道，由俄國向德國供應廉價天然氣，德國經濟得以長足發展。奈何德俄修好不符合美國利益，美國煽動烏克蘭大打代理人之戰，北溪管道被炸，德國被綁上戰車，德俄關係破裂。

現在好了，特朗普上台後，美國不可能繼續援烏，單靠歐洲之力，根本不可能無限量支持烏國，亦只會令歐洲捲入戰爭危機，俄烏戰爭必然結束。儘管歐盟仍然死撐，但實際上各國暗自心驚，各打算盤，德國率先來個大轉彎，完全不足為奇。

最慘當然是烏克蘭人。當年大搞顏色革命選出親美政府，澤連斯基發誓要為美國戰至最後一個烏克蘭人，到頭來美國改朝換代，自己第一個被拋棄。特朗普長子唐納德早前發文嘲諷戲子總統，指其距離失去美國零用錢只剩38日，澤連斯基哼也不敢哼半句。