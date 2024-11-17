坦言集：香港新出發

香港的經濟發展中，主要是金融、科技、旅遊、貿易。但從粗略的就業作用與對社會群體的影響來說，金融、科技是精英所屬，旅遊、貿易屬於普羅大眾。貿易應包括眾多生產性服務，航運亦可歸入。

房地產在泡沫穿破之後，後遺症仍大，且從屬於金融，對經濟發展的作用容易偏向短期擠佔，長期則易成問題。雖然歐美一些理論把金融與房地產並列，視之為都市化、工業化的先進階段，但從近年歐美和新興國家發展而言，這個先進階段實質是經濟泡沫化，破壞經濟增長的韌力多於增強可持續性。縱使既得利益根深柢固，也不應視作香港發展的支柱。

香港百多年的歷史是依靠貿易，金融、旅遊都源自貿易。科技主要是外來，從來沒有獨立的影響，對其他產業和整體經濟增長作用有限。今天似把大學科研等同於科技發展，或可以此努力，能否成為香港經濟發展的支柱，還頗有商榷餘地。

貿易的功能是既集中又分散，把香港本地以至世界各地的生產集中於香港，再轉發往世界各地，受本地基建條件的約束，卻可以極度擴大，遠遠超越本地的生產規模。香港貿易從來都全球化，作為自由港，開放城市，體制基建優勢促使貿易在全球化的框架內可不斷擴張。

由於各種因素，特別是內地加快開放，香港的貿易功能受到嚴重分流，退守價值偏低的轉運，空運還可維持優勢，海運已日益萎縮。但是，近年科技與貿易體制的轉變，香港貿易卻可以有重振和大事擴張的機會，這就是中國內地推動的貿易跨境電商化。

中國內地消費已是四分之一是電商交易，出口亦有十多個百分點為跨境電商所屬，且兩者都仍在大幅度擴展階段。電商依靠科技與生產性服務，供應鏈和價值鏈比一般產業為長，對經濟的牽動作用優於其他產業，且供貨的生產方和需求方可跨境全球化，便不受一地的資源條件所限。電商有關科技在內地正急速提升，容易轉移到香港。香港與內地經濟已連成一體，但制度優越，制度優勢積累深厚。若能引用內地群起的大小電商，建造更新的平台，以至採更新的電商手段，不需要以高代價引進大企業資金。只要制度政策放開，便可發展香港為中國乃至全球的跨境電商中心，把衰落的貿易中心轉化為全球先進商貿的樞紐與推動者。