跨部門科學園演習 模擬核輻射洩漏

【本報訊】沙田區警員與沙田消防局及香港科學園昨日進行代號「赤霧」的生化核輻射洩漏演習。演習目的為評估人員處理重大事件的應變計劃及程序，提升各單位及部門及持份者的合作能力，並加強有關戒備意識。

演習模擬科學園內的實驗室發生化學品洩漏，導致多人不適。警員接報迅速到場調查，協助撤離受影響人士及立即調派另一批警員封鎖有關範圍。另外，沙田消防局人員亦到場處理有關化學品及為受感染人士進行洗消程序。為了增強各救援隊伍的資訊互通及協調性，現場亦設置警察流動指揮站，由各救援隊伍及香港科學園代表駐守，以便更有效掌握現場情況及協調相關支援。

首次引入流動指揮站 今次演習中，執法部門首次引入「流動指揮站」在科學園中使用；指揮站由充氣指揮帳幕組成，用途廣泛，除了可用作指揮中心外，更可讓人員在裏面錄取口供、發掘證物及作為人員的休息室。充氣指揮帳幕由發電機推動風扇，能在戶外環境快速完成充氣，適用於大型戶外活動或事件中作臨時指揮站。是次演習有近百名人員參與，今年更特別邀請到沙田區防火委員會、沙田區消防安全大使名譽會長會等參與單位，東華三院邱金元中學一眾師生組成觀察團參與其中，期望透過今次演習平台連結各個社區持份者，共同創建安全社區。