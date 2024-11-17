全運會明年2月手球測試賽 港區料招1.5萬義工

【本報訊】粵港澳合辦的全國運動會將於明年11月開幕。全國運動會統籌辦公室主任楊德強昨日指，現時香港賽區已制訂建議賽程，正與粵澳兩地協商，預計國家體育總局會在明年上半年敲定最終賽程。而香港承辦的8個項目將在本月起陸續安排測試賽，包括高爾夫球測試賽於本周四（21日）起在粉嶺高球場舉行，手球測試賽會明年2月底在啟德體育園進行。香港賽區預計最終可招募約1.5萬名義工。

單車公路賽全程閉環管理 楊德強在電視節目表示，在香港進行的測試賽，除了測試新場地外，亦要檢視舊有場地是否要翻新，會邀請內地專家到港，檢視場地可否配合全運會要求再作調整。他又指，會在香港比賽場地附近舉辦嘉年華或市民可參與的活動，讓更多市民參與全運會，由於今屆全運會不設選手村，本港會安排運動員入住比賽場地附近酒店。

楊續指，由珠海主辦全運會單車公路賽，將於本月24日舉行測試賽，賽道橫跨粵港澳三地，全長230公里，香港段佔55公里，70名來自全國的運動員需預先提交證件登記及邊檢，比賽日會在珠海起點安檢，全程閉環式管理，運動員賽至跨境路段時毋須停車接受安檢，大會有系統監測運動員的定位，以免走失。

全運會義工計劃第一階段招募結束，有約3萬名市民報名。楊指有關招募工作正進入面試程序，透過面談與申請人協調工作時間，以及讓他們了解實質工作，原本預計目標招募一萬名義工就足以應付服務需要，但基於招募反應好，預計最終可以有約1.5萬人成為義工。