體育園測試賽2500人到埗 觀眾憂乏飲食配套

呻安檢站帳篷較細 排隊入場淋雨濕身 啟德體育園昨日舉行第二場正式營運前的測試賽，上演中國香港男子15人欖球代表隊迎戰巴西隊的國際邀請賽，有2,500名觀眾入場觀賽。賽事於下午4時開始，但2時許已有觀眾經宋皇臺站及啟德站到場，不少觀眾顯得異常興奮，認為交通便利。當局表示，場館的體藝館及主場館會在下月及明年1月進行另外兩次測試賽，周六（23日）會進行約5,000人的壓力測試，第一個在室內體藝館的比賽將是12月7日舉行的籃球賽，詳情稍後會作公布。

昨日測試賽舉行前，觀眾2時許已陸續到場，他們不可帶飲品及長遮進入場館，但現場所見，每個安檢站對觀眾行李檢查的安排都不同，有安檢站要觀眾將水樽留下，有安檢站則容許觀眾即場將水喝光，將空水樽帶入場內，而所有長遮均要放在遮筒內，完場離開時才可取回。

冀增酒吧餐廳進駐 觀眾Silvan昨日到場時情緒相當興奮，更將區旗披在背上，他指大會安排相當暢順，非常清晰，自己用了5分鐘便從港鐵站到達場館，形容是「香港的風格」，「有效率、快，我們相當喜歡」。對於明年的七人欖球賽會移師啟德體育園舉行，他認為安排很好，往日在香港大球場舉行七欖時氣氛相當好。至於啟德鄰近地方的餐廳等配套是否不足，Silvan相信日後更多比賽在啟德上演，就會有更多酒吧、餐廳等進駐，「給他們多一點時間。」

觀眾陳先生是欖球迷，他於宋皇臺站步行到場館，認為指示都相當清晰，但安檢站的帳篷較細，昨日剛好下雨，觀眾排隊時已被雨淋濕。談及正式運作，他較擔心場地一帶飲食等配套不足，他又不捨得大球場，「大家都擔心球場係多咗田徑跑道，球場同觀眾距離就拉遠咗。」他亦指出以往不少外國人觀賽後會留在中環一帶消費，「留唔留到人就睇政府點做。」

觀眾張先生期望日後場館使用率更高，「幾百億工程，如果唔能夠充分地去體現或者用，係真係嘥咗，話晒每個香港市民都係付出咗，政府將咁大塊地畀咗佢，真係丟空嘅日子係多過使用嘅日子，係真係嘥咗」。他坦言並不懂欖球運動，但見有個新的體育園，所以來感受一下氣氛。他亦同樣認為鄰近的配套並不足夠，「我作為香港市民咁計，我唔會覺得喺度有任何嘅消費，就算最近都要去到鄰近商場。」散場前下了陣大雨，欖總亦因應天雨派發雨褸予離場人士。