彈票黨8人就逮 涉款240萬

【本報訊】執法部門留意有代訂貨品騙案，騙徒會假扮顧客聯絡不同商戶，要求代訂床褥、輪椅及紅酒等貨品，並以高佣金作餌，之後再以空頭支票或偽造轉帳截圖，證明已把貨款給予商戶，從而使商戶再向虛假供應商過數，待騙徒失聯後，該商戶始察覺受騙。

針對相關騙案，執法部門在過去數月進行情報分析，循線鎖定一個「彈票」詐騙集團，相信該集團牽涉20宗騙案，損失金額高達240萬元。警員經調查後，於上周四及上周五（14日至15日），以涉嫌「串謀詐騙」拘捕6男兩女（29至52歲），被捕人士分別報稱裝修工人、售貨員及無業等，當中包括一名主腦、兩名「跑腿」及5名傀儡戶口持有人。

調查人員指出，涉案集團分工仔細，主腦主要負責招攬「跑腿」；「跑腿」會依照主腦指示，利用銀行入票機存入空頭支票；傀儡戶口持有人則提供戶口作犯案之用。行動中，警員檢獲一批空頭支票、手機及疑犯犯案時所穿的衣服，其中兩名被捕人士已被暫控「串謀詐騙」罪，案件將於明日在粉嶺裁判法院提堂。

另掃兩賭檔拘20男女 另外，執法部門發現，涉事主腦透過兩個位於元朗區的非法賭檔「招兵」，故此掃蕩有關賭檔，並分別以涉嫌「經營或管理非法賭場」及「在非法賭博場所內賭博」拘捕17男3女（27至56歲）。