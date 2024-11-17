超颱萬宜帶疾風 謹記添衣防濕凍

周二闖港400公里範圍 翌日低見19℃ 今年11月風暴不停來襲，繼銀杏、桃芝之後，由香港天文台提供名字的萬宜將於本周來襲！天文台昨日預料，萬宜會於今晚至明日初時進入本港800公里範圍，按照現時路徑，萬宜將於周二（19日）趨近香港，並闖入400公里範圍，區內風勢逐漸增強，天文台屆時會發出熱帶氣旋警告信號。萬宜加上一股強風程度的東北季候風吹送，本港氣溫會下降，入冬後終於轉凍，預料明日晚上香港將顯著降溫，周三起一連3天最低氣溫低見攝氏19度，同時由於會落雨，體感溫度料會更低，打風加降溫，市民要小心濕凍。

天文台颱風路徑預測顯示，萬宜進入本港800公里範圍時的風勢屬超強颱風，隨後有機會在明日至周二期間減弱為颱風級別，並進入本港400公里範圍內，之後其路徑將轉向西南方向，20日下午2時在海南島東南方向海域減弱為熱帶風暴級別。受其與東北季候風的共同影響，本周中期華南沿岸及南海北部風勢頗大及有雨，海有湧浪。

季候風夾攻 海水勢升更高 本月上旬，在西北太平洋及南海的熱帶氣旋相當活躍，天兔上周五（15日）亦一度進入本港800公里範圍，但其後向東北方向移動，橫過台灣南部後減弱，對本港的直接威脅不大。然而，本周初正值天文大潮，本港水位在晚間漲潮時會升得特別高，個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。而明日及周二受東北季候風及萬宜來襲的共同影響，預料海水高度普遍會比天文大潮再升高約0.3米。天文台提醒市民採取適當預防措施。

萬宜是由本港提供的熱帶氣旋名稱之一，該名稱在歷史上曾出現過4次，分別是在2001年、2007年、2013年和2018年。翻查過往路徑紀錄，此前以萬宜命名的熱帶氣旋大都在靠近日本東面海域，今次料是最靠近香港的一次。

另外，9天天氣預報顯示，今日早晚大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎攝氏24至28度；明日大致多雲，日間短暫時間有陽光，稍後有幾陣雨，晚上氣溫顯著下降，介乎攝氏23至26度，且海有湧浪。周二至五（19日至22日）氣溫介乎攝氏19至23度，期間多雲及有幾陣雨，海有湧浪，而周五日間短暫時間有陽光；隨後3天有兩天放晴，氣溫將介乎攝氏20至24度。

萬宜預測路線