搭小巴食爆谷惹公審 囂張男聞鏡頭即耍冧

【本報訊】網上社交平台瘋傳一段小巴內男乘客食爆谷被趕落車的車Cam影片，片長約7分鐘，顯示日期在上周一（11日）傍晚6時許，片首可見小巴在站頭上客，其中一名男乘客在座位上手持一盒爆谷進食，司機見狀出言阻止「唔該你落番車吖，你要食嘢就落番車，我個鏡頭影住你㗎。」此時，「爆谷男」一度停止進食，當小巴開出後便拿出手機「四圍望」，並拍攝車廂內標語，然後「得戚」地繼續食爆谷。

司機再次警告「你再食嘢下一站落車呀」，「爆谷男」手指指反問司機車上那裏有告示「不准飲食，你攞出嚟畀我睇」。司機反斥：「要寫到明㗎？夠冇（寫明）叫你畀錢咯，咁你又畀錢。」「爆谷男」則反擊「你講乜嘢？」司機無奈把車停在路中，但「爆谷男」開始發難：「我依家係要食嘢呀！」

此時，司機致電公司報告事件，並向同事稱「有鏡頭影住，你下載番條片落嚟。」「爆谷男」則在旁稱「邊度有鏡頭呀？嚟，我食緊嘢。」司機再度表明上車已有講不准飲食，惟對方稱車上無告示，更聲言港鐵車廂上才有標明不准飲食，司機指所有交通工具均不准。「爆谷男」反駁「你唔開車想畀群眾壓力我，我大把時間呀」，此時，一名女乘客加入戰團稱「我哋無時間」，直言公共交通工具不准飲食「你識唔識？」但爆谷男反問的士內能否飲食，並指「講到明係咪要打出嚟呀？」

「我唔想你擺我上網」 期間，一名女乘客在網上搜索相關法例，並高呼「根據香港法例第374條D章，車長有權拒絕任何違反有關規定……」，「爆谷男」反問「咩嘢規定呀？邊樣嘢規定呀？」另一男乘客亦不禁出聲「你畀人擺上網，你自己戇×啫。」「爆谷男」聞言後疑恐影片公開遭「公審」，態度180度轉變，突然向司機及乘客道歉，「你講得啱，司機大佬，我而家（依家）surrender（投降），因為我唔想你擺我上網，我掉咗去咁得未？」隨即把爆谷掉入旁邊的垃圾桶。

司機喝斥「爆谷男」，「你唔好掉喺度呀，我個垃圾桶唔係畀你掉垃圾，你嘅垃圾自己帶番走，我無義務幫你清理，幾惹蟻幾惹曱甴呀」。「爆谷男」終將爆谷拾回，司機問他是否不滿，他回覆「我就唔滿意㗎啦，咁點呀？我依家收埋去唔食，掉咗去又唔得，我而家（依家）同你say咗sorry啦，你又想點呀」。其後司機始繼續行程，當小巴埋站後，「爆谷男」亦轉身逐一向落車的乘客「耍冧」，片段至此完結。

根據公共小型巴士十九座位乘客守則，乘客須保持車廂清潔，車廂內嚴禁飲食、吸煙、剪指甲及亂拋垃圾。根據香港法例第374D章，車長有權拒絕任何違反該規例及本須知之人士乘車。