捱倒駛垃圾車撞 九旬嫗困輪下亡

睇位疑行太入視線受阻 企車尾仍不察途人路過 小西灣發生致命交通意外！昨日下午，食環署廢物收集服務承辦商一輛垃圾車，在駛至富欣道擬倒車進入一間中學收集垃圾時，司機懷疑不察，垃圾車撞倒一名橫過馬路的老婦。老婦捱撞後捲困車底，身體多處受傷當場昏迷，消防趕至救援，惜老婦被救出後已傷重死亡。據悉，事發時有人負責「睇位」，惟未知是否因企位「太入」未能察覺有人路過而釀成悲劇。六旬垃圾車司機涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕，事發經過及原因仍在進一步調查。

事發於昨日下午約1時30分，食物環境衞生署廢物收集服務承辦商一輛垃圾車，沿小西灣富欣道行駛，當駛至富欣道3號漢華中學外，並擬倒車進入中學期間，垃圾車突然撞倒一名正橫過馬路的姓李（93歲）老婦。李婦捱撞後被捲入車底，當場重創昏迷，被困於左邊尾輪位置，姓何（66歲）垃圾車司機察覺發生意外，慌忙落車查看及報案求助。

消防花句鐘才救出 司機被捕 消防員接報趕至，用了約一個小時始能成功救出李婦，惟她被救出時身體多處嚴重受傷，至下午2時25分被證實當場死亡。警員隨即用白布遮蓋遺體，並且通知死者親友到場了解，期間以橙色膠帶封鎖意外位置，並向涉事司機查問事發經過。執法部門經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」拘捕何男，並把他帶走扣留調查。受事故影響，富欣道往小西灣邨方向需一度全線封閉。

跟車女工：現場平日少人出入 現場消息指，涉事垃圾車當時準備駛入該間中學收集垃圾，事發時應該有人負責在車尾位置協助「睇位」，惟未知是否因「行得太入」，其視線範圍無法目睹女事主步出，因而導致意外發生。有跟車女工表示，其公司替該校清理垃圾多年，意外現場平日少人出入，又指垃圾車當時車速不快。執法部門仍就意外原因及經過展開調查，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請與調查人員聯絡。