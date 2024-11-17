當局4招支援 68%照顧者聞所未聞

【本報訊】近年照顧者悲劇事件頻生，去年9月政府展開「齊撐照顧者行動」並提出4項支援措施。時隔一年，團體「照顧照顧者平台」於9月底至11月中進行問卷調查，調查427名照顧者，近九成受訪者從未使用過相關措施，亦有近68%照顧者從未聽過相關服務。全部受訪者均指新措施未能有效處理照顧者的需要，甚至表示不滿。另外，亦有近半人認為，政府現時針對照顧者提供的支援措施「非常不足夠」及「不足夠」。

街坊「貓貓」以前是一位全職教師，因照顧患精神病的母親受職場歧視及欺凌，後因要陪母親覆診而無奈地辭職。「貓貓」的母親患精神病至今約30年，病徵包括自殘和萌生自殺念頭，如企跳、在精神病院內吊頸、將頭浸入注滿水的桶中等，但精神科醫生卻主張分配她母親到普通安老院居住，「貓貓」擔心一般安老院職員未受任何精神科訓練，交通服務亦有限制，冀政府能盡快改善服務。

團體籲改善有關津貼 團體建議政府推動照顧者友善的工作環境，鼓勵企業支援僱員平衡親職及工作責任，包括推動「照顧者假期」等，並盡快改善照顧者津貼，透過經濟支援肯定照顧者對社會及經濟層面的貢獻。同時應改善殘疾人士及長者日間暫顧及暫宿服務，包括於各區增加暫顧暫宿位置、增加服務彈性等。