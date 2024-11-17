AI智能動作 助長者評估健康狀況

【本報訊】本港不少長者錯估自身健康狀況，情況令人擔心。一項有逾300名長者參與的調查，透過全身功能性健體器材為長者進行運動機能評估，同時進行問卷調查，對比實際與自身了解的差距，結果發現，大多長者不認為自己身體狀況不好，綜合來看僅有約20%參與長者對自身健康狀況較負面。而根據AI測算，分別有62.3%、61.9%和79.9%長者的功能年齡、力量年齡和協調性年齡與實際年齡差距超過5年。