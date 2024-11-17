港鐵信號電力故障 議員促加強保養

【本報訊】港鐵香港站前日發生電力故障，有議員指事故是受到九龍區電壓驟降的牽連，導致車站照明中斷。事故發生後，車站職員按照應急預案手動切換供電源，故照明中斷僅持續數分鐘。至於青衣站及尖沙咀站附近接連出現信號故障，議員指，港鐵系統進入「中老年」階段，需增資源確保維修保養到位。

香港站照明中斷 料涉電壓驟降 曾任港鐵工程師的議員張欣宇表示，香港站的故障和鐵路系統本身無關，而是因為中電電壓驟降所引起，電壓驟降具體原因正在調查之中。由於香港站同時由兩間電力公司供電，因此受到九龍區電壓驟降的牽連影響，導致車站照明中斷。事故發生後，車站職員按照應急預案進行操作，手動切換供電源，因此整個照明中斷大約僅持續數分鐘；而在故障期間，車站的緊急照明系統維持正常運作，車站職員亦按流程取出後備照明燈，協助乘客以確保安全。

此外，青衣站及尖沙咀站附近亦分別於前日及昨日出現信號故障。張表示，雖然成因各不相同，但港鐵整個系統開始進入「中老年」階段，十分需要投入更多的資源，確保維修保養到位，並及時按時間表進行資產更新。他提到，和海外一些鐵路的分工模式不同，港鐵車站職員實行「全面負責」制度，前線職員既要處理乘客服務，又要維持車站內風火水電的運作，還要確保列車車務運作順暢，面對的挑戰實在巨大。