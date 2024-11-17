澳門消息：逾20生假DSE成績申入學 澳門院校查詢 考評局報案

【本報綜合報道】澳門科技大學近日揭發，有逾20份申請入讀該校的學生學歷涉嫌偽造香港文憑試（DSE）成績，此次也是首次發現香港文憑試假學歷。澳門教育及青年發展局證實，澳門科大主動發現有逾20名學生涉嫌以虛假資料報讀和註冊入學，會撤銷學生學籍及追究責任。香港教育局已就事件報案，強調行使假文書需負刑責。澳門有關部門又指，已建立聯動機制，協調進一步核查學生學歷的事宜。

校方擬撤銷學籍究責 教育局局長蔡若蓮昨日出席一個電台節目表示，早前收到澳門科技大學查詢20多名申請入學學生提交的香港DSE成績，經查核後確認均為偽造，考評局已報案處理。蔡直言，行使假文書需負刑責，而且院校收生沒有內部認購，收生人員亦清楚有關守則。局方補充，考評局會保存文憑試成績和提供核實服務，任何人士對學生的文憑試成績有懷疑，均可向考評局查詢。

澳門教青局昨午又指，已與各高校建立聯動機制，包括本年6月發布加強招生工作指引，協調各高校進一步嚴格核查學生學歷，重申任何人士透過不法方式以虛假資料報讀澳門高校，一經查證，將被撤銷錄取資格、學籍或已取得學位，並追究法律責任。該局又說澳門高校不准報讀者透過任何中介機構或個人代辦申請，有意報讀者應直接向相關高校辦理手續。